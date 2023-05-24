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Новости 12:17

Вернувшегося из Финляндии и арестованного другоросса выпустили из-под стражи

фото ЗакС политика Вернувшегося из Финляндии и арестованного другоросса выпустили из-под стражи

Следователи в Ленобласти согласились выпустить из следственного изолятора активиста "Другой России Э.В. Лимонова" Сергея Порохового, которого преследуют по делу НБП* и который в мае вернулся из Финляндии. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

В середине месяца соратники Порохового выражали протест против его задержания при пересечении границы и ареста, случившегося в Выборге.

"Тем не менее, уголовное дело еще не прекращено, а для осуществления юридической защиты нужны деньги", - говорится в сообщении другороссов.

Лимоновец намерен принять участие в военной спецоперации.

В Финляндии ему дали политическое убежище еще десять лет назад. Российские силовики стали преследовать его в 2010 году за продолжение деятельности экстремистской организации.

*Национал-большевистская партия признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: Другая Россия Э.В.Лимонова


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