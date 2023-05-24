Вернувшегося из Финляндии и арестованного другоросса выпустили из-под стражи

Следователи в Ленобласти согласились выпустить из следственного изолятора активиста "Другой России Э.В. Лимонова" Сергея Порохового, которого преследуют по делу НБП* и который в мае вернулся из Финляндии. Теперь он находится под подпиской о невыезде.
В середине месяца соратники Порохового выражали протест против его задержания при пересечении границы и ареста, случившегося в Выборге.
"Тем не менее, уголовное дело еще не прекращено, а для осуществления юридической защиты нужны деньги", - говорится в сообщении другороссов.
Лимоновец намерен принять участие в военной спецоперации.
В Финляндии ему дали политическое убежище еще десять лет назад. Российские силовики стали преследовать его в 2010 году за продолжение деятельности экстремистской организации.
*Национал-большевистская партия признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ