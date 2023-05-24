Бывший депутат ЗакСа Гуляев покинул Россию

Петербургский политик и депутат ЗакСа третьего созыва уехал из России после обыска в своем доме. Он рассказал ЗАКС.Ру, что находится в Европе.

Обыск у Гуляева провели 18 мая. По словам экс-депутата, в то время в доме находилась его жена. Ранее сообщалось, что оперативно-следственные мероприятия проводили в рамках уголовного дела в отношении Ильи Пономарева*. Но изначально интерес силовиков был связан с книгой Гуляева "Закат в коричневых тонах", уточнил автор. В книге представлены повести и рассказы об украинских событиях.

"Они сначала предъявили бумагу о том, что возбуждено дело по книге, в ходе обыска забрали её обратно и потом уже оставили копию постановления, что обыск они проводят на предмет установления связи с Пономаревым*. Что в итоге они собираются предъявить, скоро, надеюсь, узнает мой адвокат", - рассказал Гуляев.

Ранее, по его словам, на книгу написали десятки жалоб.

*Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов