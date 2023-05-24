Директора петербургской фирмы задержали по делу о гибели рабочих под Всеволожском

Правоохранители задержали директора петербургской фирмы "Дидал-СК" Дмитрия Тлифа в рамках уголовного дела о гибели рабочих в результате взрыва на производстве под Всеволожском, передаёт 47news. Предпринимателя поместили в изолятор временного содержания.

Тлиф задержали накануне, 23 мая, по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц.

Расследование находится на контроле у Следственного комитета по Ленобласти.

Взрыв произошёл на площадке в промзоне Соржа-Старая, на которой "Дидал-СК" проводит ремонтные работы. По предварительным данным, инцидент случился во время сварочных работ. Как итог, погибли трое рабочих, ещё двух госпитализировали в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.