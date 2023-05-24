Строительство ТРК от Киркорова под Петербургом не укладывается в заявленные сроки

Под Петербургом не получится завершить в срок возведение торгово-развлекательного комплекса "Звезда", соглашение о котором было заключено между певцом Филиппом Киркоровым и правительством Ленобласти в рамках ПМЭФ-22, передаёт "Коммерсантъ Санкт-Петербург".

К строительным работам на участке в Новосаратовке никто пока не приступал, проект до сих пор находится на бумаге.

В пресс-службе строительного блока администрации Ленобласти сообщили, что к ним никто не обращался за разрешением на проведение каких-либо работ.

Напомним, в первый день 25-го Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и король российской эстрады Филипп Киркоров подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании ООО "Строительные решения", учредителем которой числится артист. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд рублей. Предполагалось, что в течение нескольких лет в Новосаратовке будет возведён ТРК "Звезда".