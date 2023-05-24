"Вот здесь мне грустно": депутат Шишкина о докладе Общественной палаты

Депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина не была впечатлена ежегодным отчетом представителя Общественной палаты перед парламентариями 24 мая. Она допустила, что со временем организация может стать "рядовым около государственным учреждением". По мнению Шишкиной, палата теряет функции, которые были заложены в нее изначально.

- Это не просто важнейший субъект общественного контроля, это фактически орган, который должен компенсировать риски от каких-то неудачных решений властей разного уровня. Выступать как место для диалога граждан, общественных организаций и государственной власти. В этом отчете мне хотелось увидеть городские проблемы, которые были острыми в городе, и что для этого сделала Общественная палата. В чем была эта амортизация? В чем было создание баланса? <...> Вот здесь мне грустно, - сказала Шишкина.

Напомним, во время короткого отчета об успехах за 2022 год заместитель председателя палаты Александр Вахмистров рассказал о 2,5 тысячах обращениях от граждан, которое в основном касались вопросов ЖКХ, благоустройства, а также соцзащиты.

В середине мая Общественная палата Петербурга закончила формировать новый состав. Одну треть общественников утверждало Законодательное собрание, вторую - губернатор, а третью утвердила сама палата.

Константин Леньков