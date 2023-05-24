Дмитриева предложила доплачивать учителям физики, химии и математики

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева приняла участие в заседании петербургского правительства. В ходе своего выступления она сделала акцент на качестве обучения школьников физико-техническим дисциплинам.

Из имеющейся статистики депутат сделала вывод о том, что половина будущих инженеров не знают физику в пределах школьного курса. Свое умозаключение она построила на том, что в прошлом году ЕГЭ по физике сдали только 120 тысяч россиян. При этом бюджетных мест на инженерно-технических специальностях насчитывалось вдвое больше.

Со своей стороны, глава комитета по образованию Наталия Путиловская пояснила, что многие ученики сдают вместо ЕГЭ по физике ЕГЭ по математике.

Дмитриева предложила ввести доплаты школьным учителям, преподающим физику, химию и математику по аналогии с доплатами учителям иностранных языков.