СК изучает факты применения насилия к ученикам частной школы на Садовой улице

Сотрудники петербургского управления СК занялись изучением информации о физическом насилии, примененном к 10-летнему мальчику в стенах одной из частных школ Адмиралтейского района. Как сообщает ведомство, школа функционирует в квартире дома по Садовой улице.

Инцидент, о котором стало известно силовикам, потребовал врачебного осмотра, после чего мальчика отпустили домой.

Доследственная проверка успела показать, что физическое насилие применялось еще как минимум к троим обучающимся в частной школе. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее СК по Петербургу возбудил дело об истязании (ст. 117 УК) из-за регулярных издевательств педагогов над детьми-инвалидами в коррекционной школе на Васильевском острове.