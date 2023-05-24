В Ленобласти открылся крупный вагоноремонтный завод

В Волосовском районе Ленобласти начал работу новый вагоноремонтный завод "Новотранс", передает ТАСС. Торжественную церемонию открытия посетил губернатор Александр Дрозденко, приехавший на объект после годичного перерыва. По признанию чиновника, колоссальные объемы стройки не позволяли предположить, что предприятие откроется всего через год.

"Завод будет развиваться, и после первой очереди будет вводиться вторая, максимум на второй очереди будут работать более 1,5 тыс. человек", - анонсировал глава региона.

Мощности завода позволяют ремонтировать по 80 вагонов в день.

Соглашение о строительстве завода было подписано в 2019 году в ходе Петербургского международного экономического форума. Первоначально предполагалось, что производство введут в эксплуатацию не позднее 2021 года. В конечном счете общие инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)