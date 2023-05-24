Количество бюджетных мест в петербургских вузах увеличилось почти до 30 тысяч

Общее количество бюджетных мест в вузах Северной столицы возросло до 29,5 тысяч, рассказал руководитель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов во время брифинга в центре ТАСС.

По сравнению с 2022 годом, бюджетных мест стало на 610 больше, отметил чиновник.

"На сегодняшний день на бакалавриат и специалитет в Петербурге могут поступать более 29,5 тысяч абитуриентов. С учётом магистратуры контрольные цифры приёма это 43,2 тысячи мест на приёмную кампанию 2023/24 года", — представил данные Максимов.

По всей стране для поступления на бюджет выделено 626 тысяч мест. Зачислять абитуриентов будут сразу в один день по всем формам обучения: очной, очно-заочной и заочной.

Кроме того, уточнил Максимов, теперь нет необходимости лично подавать согласие о зачислении, а также оригинал документа об образовании в выбранный вуз: теперь это можно сделать через портал "Госуслуг".

Добавим также, ранее Минобрнауки рекомендовало вузам уменьшить стоимость обучения для студентов из числа участников СВО.