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Ударившему полицейского головой в лицо петербуржцу дали условный срок

фото ЗакС политика Ударившему полицейского головой в лицо петербуржцу дали условный срок

Кировский районный суд Петербурга приговорил к одному году условного срока Сергея Бекиша, которому инкриминировали нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК), о чем пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент датируется серединой прошлого месяца. Находившегося в пьяном виде в ночное время Бекиша собирались задержать и оформить по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), однако это ему не понравилось. Свое сопротивление он выразил в ударе головой, попав в область лица одного из правоохранителей. Утверждается, что своим деянием Бекиш, среди прочего, "причинил существенный вред государственным интересам" и "дискредитировал в глазах общественности и отдельных граждан статус представителей власти".

Свою вину фигурант, имеющий трех несовершеннолетних детей, признал и раскаялся.

Несколькими часами ранее условный срок достался гражданину, который при попытке его задержать в пьяном виде ударил сотрудницу полиции стулом по голове.


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