Здание бывшей церковно-приходской школы в Сестрорецке отказались признать памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) отказался наделять статусом выявленного регионального памятника здание бывшей церковно-приходской школы на площади Свободы в Сестрорецке. Утешением для градозащитников стала невозможность законно снести школу, поскольку она находится в охранной зоне.

Как сообщает "Канонер", отказ чиновников признавать ценность здания был утвержден еще в марте, а сейчас в распоряжении издания появилось его обоснование.

Согласно экспертизе, двухэтажный дом "отличается скромным объемно-пространственным и архитектурно-художественным решением, не имеет богатой декоративно-художественной отделки интерьеров". Авторы также указали на утрату в первой половине XX века ряда архитектурных элементов. В целом они оценили школу как "рядовой пример деревянной архитектуры" для своего времени.

Сооружение появилось на своем месте в 1890-х годах. В советское время в здании разместилась детская музыкальная школа, функционирующая и по сей день. Церковь, при которой школа существовала до революции, большевики снесли.

фото: Mary, Citywalls.ru