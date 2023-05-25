Первый участок "коричневой" ветки метро готов почти наполовину

Готовность участка строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена между станциями "Юго-Западной" и "Путиловской" приблизилась к 50%, сообщили 25 мая "Ведомости" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно существующим планам, их запуск должен состояться до конца 2024 года.

К настоящему моменту завершены работы по сооружению основных конструкций в тоннелях и на обеих станциях. "В текущий момент ведутся работы по сооружению внутренних конструкций станционных комплексов, отделочные работы для дальнейшего монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ", — цитирует издание сообщение комитета.

Стоимость работ на участке при этом выросла до 60,7 миллиарда рублей, в то время как сооружение оставшейся части линии от "Путиловской" до "Каретной" оценивается в 127,5 миллиарда рублей, информирует издание. При этом в 2019 году на строительство участка линии от "Казаковской" до "Обводного канала — 2" (проектные названия "Юго-Западной" и "Каретной") с электродепо "Красносельское" и участка "Казаковская" — "Путиловская" закладывалось 37,7 миллиарда рублей, сообщал в 2019 году ТАСС.

Ранее сообщалось о планах Смольного потратить в 2023-2025 годах 87,6 миллиарда рублей на продолжение "зеленой" ветки метро к северу от "Беговой".