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Новости 10:09

Количество должников по кредитам выросло на четверть за год

фото ЗакС политика Количество должников по кредитам выросло на четверть за год

По итогам первого квартала 2023 года количество неплательщиков по кредитам составило в России 14,4 миллиона человек, передают 25 мая "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). При этом в первые три месяца 2022 года в работе приставов находилось 11,5 миллиона исполнительных производств, что говорит о росте таких дел на 2,9 миллиона за год.

В предыдущие годы рост количества дел о взыскании задолженностей в пользу банков не превышал двух миллионов за 12 месяцев. Так, в первом квартале 2020 года их насчитывалось 7,6 миллиона, а в январе-марте 2021 года — 9,6 миллиона.

Общая сумма долгов россиян перед банками составила к концу марта около двух триллионов рублей, подсчитали в ФССП. Больше всего неплательщиков проживает в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях и в Московской и Свердловской областях.

Взыскание задолженностей по суду затрудняет низкая платежеспособность граждан, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных кредитов залогом, уточнили в ФССП. Также свою роль играет наличие в отношении одного гражданина нескольких решений о взыскании долгов по кредитам, алиментам, оплате ЖКХ или другим требованиям.

На прошлой неделе банки попросили предоставить им доступ к реестру врученных россиянам повесток, чтобы отказывать уклонистам от армии в выдаче кредитов.

Фото: pixabay


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