Количество должников по кредитам выросло на четверть за год

По итогам первого квартала 2023 года количество неплательщиков по кредитам составило в России 14,4 миллиона человек, передают 25 мая "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). При этом в первые три месяца 2022 года в работе приставов находилось 11,5 миллиона исполнительных производств, что говорит о росте таких дел на 2,9 миллиона за год.

В предыдущие годы рост количества дел о взыскании задолженностей в пользу банков не превышал двух миллионов за 12 месяцев. Так, в первом квартале 2020 года их насчитывалось 7,6 миллиона, а в январе-марте 2021 года — 9,6 миллиона.

Общая сумма долгов россиян перед банками составила к концу марта около двух триллионов рублей, подсчитали в ФССП. Больше всего неплательщиков проживает в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях и в Московской и Свердловской областях.

Взыскание задолженностей по суду затрудняет низкая платежеспособность граждан, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных кредитов залогом, уточнили в ФССП. Также свою роль играет наличие в отношении одного гражданина нескольких решений о взыскании долгов по кредитам, алиментам, оплате ЖКХ или другим требованиям.

На прошлой неделе банки попросили предоставить им доступ к реестру врученных россиянам повесток, чтобы отказывать уклонистам от армии в выдаче кредитов.

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