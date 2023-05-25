Володин обратился к Мишустину с просьбой проработать вопрос льготного поступления участников СВО в вузы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос льготного поступления в вузы участников спецоперации и детей погибших от коронавируса медиков. Соответствующее письмо было направлено по итогам обсуждения деятельности в 2022 году уполномоченного по правам человека, которое состоялось на пленарном заседании нижней палаты парламента 17 мая.

В своем обращении Володин указал, что все думские фракции и омбудсмен Татьяна Москалькова "сформировали единую позицию", суть которой сводится к необходимости определения условий льготного поступления в вузы участников СВО либо же их перехода с платной формы обучения на бюджетную.

"Также предлагается законодательно определить льготные условия при приеме на обучение (без вступительных испытаний) для детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, если они выбирают специальность в области здравоохранения", — цитирует текст обращения 25 мая пресс-служба Госдумы.

В письме Володин попросил Мишустина дать поручение о проработке названных инициатив. Также он отметил, что профильные комитеты Госдумы получили поручение включиться в эту работу.

Накануне стало известно об увеличении количества бюджетных мест в вузах Петербурга почти на 30 тысяч.