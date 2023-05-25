Фадеев назвал "преждевременным" внесение в Конституцию поправок об идеологии

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выпустил 25 мая статью в "Коммерсанте" с размышлениями о возможности закрепления в России единой идеологии. При этом он сослался на некие призывы отменить статью 12 Конституции, запрещающую установление в стране идеологии.

По мнению общественника, после развала СССР реальной деидеологизации не произошло. Вместо этого "была выстроена мощная идеологическая система, влияющая, часто решающим образом, на экономику, образование, культуру, даже на военную сферу", полагает он. При этом сама новая система взглядов якобы была привнесена в Россию из-за границы, а не сформировалась внутри нее. "Правильнее было бы назвать эту идеологию туземным либерализмом — специальный экспортный вариант для слабых стран", — поделился мнением Фадеев.

Глава СПЧ объявил о разрушении "прошлой идеологической конструкции" и констатировал борьбу с "носителями старой псевдолиберальной идеологии", часть из которых была объявлена иноагентами, а часть уехала из России.

"Принятые в прошлом году политические и военные решения имеют стратегическое основание. Старая идеология работала на встраивание России в Запад. Новая предполагает суверенитет и противостояние Западу", — отметил Фадеев. При этом он заявил об отсутствии в настоящее время новой идеологии в стране. По его мнению, на разработку новой системы ценностей потребуется немало времени, и потому "внесение поправок идеологического толка в Конституцию представляется преждевременным".

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко критически отозвался о запрете идеологии в России.