Главу Минюста не устраивает запрет государственной идеологии в Конституции

Министр юстиции Константин Чуйченко в кулуарах Петербургского международного юридического форума высказался о запрете государственной идеологии, оставшемся в Конституции даже после внесения в нее двух сотен поправок. По его оценке, ни в одной стране основной закон не содержит подобного положения и в России сложилась уникальная ситуация.

Более того, министр усматривает несоответствие духа российского основного закона его букве.

"Мы исходим из того, что те ценности, которые на сегодня закреплены в Конституции, они составляют базис, на основе которого должна формироваться идеология. И мы усматриваем некую неопределенность, а может быть даже противоречие с 13 статьей Конституции", - произнес он в беседе с "Интерфаксом".

Упомянутую чиновником несостыковку требуется, по его мнению, устранить, постаравшись найти для этого корректный способ. Разрешить дилемму, предположил Чуйченко, способен Конституционный суд.

"Нужно смотреть, изучать, потому что изменить Конституцию - это достаточно непростая история", - добавил он.

В ходе официальной части форума Чуйченко предложил узаконить принудительное лечение трансгендеров.

фото: kremlin.ru