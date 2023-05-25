Петербург сохранил первенство по объему просроченных зарплат

Петербург продолжает удерживать первое место среди российских регионов по объему просроченных зарплат, следует из сообщения Росстата. По состоянию на 1 мая суммарная задолженность по зарплатам в городе составляла 100,9 миллиона рублей, что на 11,8 % меньше, чем месяцем ранее.

Второе место по невыплаченным зарплатам принадлежит Тамбовской области, где насчитали задолженность в размере 43,2 миллиона рублей. Красноярский край занимает третью строчку рейтинга с 42,3 миллиона рублей задолженности. Ленинградская область и Крым также расположились в первой пятерке с величиной долгов по зарплатам в 37,1 и 36,9 миллиона рублей соответственно.

Всего по стране суммарная задолженность по зарплатам составила на начало мая 695,5 миллиона рублей. По сравнению с 1 апреля сумма уменьшилась на 53,6 миллиона рублей, отметили в Росстате.

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