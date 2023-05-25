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Новости 11:10

Петербург сохранил первенство по объему просроченных зарплат

фото ЗакС политика Петербург сохранил первенство по объему просроченных зарплат

Петербург продолжает удерживать первое место среди российских регионов по объему просроченных зарплат, следует из сообщения Росстата. По состоянию на 1 мая суммарная задолженность по зарплатам в городе составляла 100,9 миллиона рублей, что на 11,8 % меньше, чем месяцем ранее.

Второе место по невыплаченным зарплатам принадлежит Тамбовской области, где насчитали задолженность в размере 43,2 миллиона рублей. Красноярский край занимает третью строчку рейтинга с 42,3 миллиона рублей задолженности. Ленинградская область и Крым также расположились в первой пятерке с величиной долгов по зарплатам в 37,1 и 36,9 миллиона рублей соответственно.

Всего по стране суммарная задолженность по зарплатам составила на начало мая 695,5 миллиона рублей. По сравнению с 1 апреля сумма уменьшилась на 53,6 миллиона рублей, отметили в Росстате.

Фото: pixabay


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