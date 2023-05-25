Партия ПАРНАС ликвидирована решением Верховного суда

Верховный суд ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), сообщила 25 мая "Медиазона"* со ссылкой на присутствовавшего на заседании корреспондента. Соответствующий иск ранее подало Министерство юстиции.

В исковом требовании Минюст указывал на то, что количество региональных отделений партии сократилось с 47 до 40. Это меньше половины от количества субъектов страны вместе с присоединенными прошлой осенью территориями.

На заседании представители партии указывали на то, что у них реально действующими остаются 44 реготделения, а не 40, как подсчитал Минюст. При этом они возражали против учета новых регионов, поскольку в них до конца не сформированы органы исполнительной власти.

В настоящий момент в составе России насчитывается 89 регионов, включая ЛНР и ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Без их учета политической партии хватало бы 43 отделений для продолжения своей деятельности.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов