На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о снижении штрафов для бизнеса

Фракция "Новые люди" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении вдвое величины штрафов для предпринимателей в связи с их деятельностью, передает 25 мая ТАСС. Как заявил глава фракции Алексей Нечаев, в будущем уменьшение штрафов может благотворно сказаться на поступлениях в бюджет.

"Предпринимателям сейчас приходится биться на два фронта. С одной стороны санкции, с другой — проверки и новые требования, которыми часто бьют по своим", — описал ситуацию Нечаев и сообщил, что документ внесен в Госдуму.

По словам политика, авторы проекта предложили уменьшить наполовину штрафы "по самым ходовым статьям" Кодекса об административных правонарушениях. "Пусть лучше бизнес вложит эти деньги в развитие и сможет повысить зарплаты людям", — добавил он.

Согласно уточнению ТАСС, законопроект предполагает внесение поправок в 17 статей КоАП, касающихся в том числе нарушений трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических требований, а также недекларирования или же недостоверного декларирования товаров.

Двумя днями ранее стало известно о предложении "Новых людей" отменить штрафы за отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания.