"Новые люди" предложили отменить штрафы за отсутствие регистрации в жилье

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме внесли на рассмотрение коллег законопроект об отмене штрафов за проживание без регистрации, рассказал 23 мая депутат Владислав Даванков. Существующую сейчас ответственность за это он назвал "полнейшим архаизмом"

По словам Даванкова, законопроект внесен в Госдуму во вторник. "За то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от двух тысяч рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права", — цитирует парламентария ТАСС.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях имеются статьи 19.15.1 и 19.15.2, касающиеся ответственности за проживание по месту пребывания или месту жительства без регистрации, а также за нарушение правил регистрации. В обоих случаях наказание для граждан предусматривает назначение штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей. При этом в Москве и Петербурге величина взыскания составляет для физлиц от трех до ряти тысяч рублей.