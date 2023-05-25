Более тысячи жителей Петроградской стороны оформили парковочные разрешения

Начиная с 1 мая более тысячи жителей Петроградской стороны получили парковочные разрешения, сообщили в четверг в городском комитете по транспорту. Основная часть автовладельцев предпочла оформить документы сроком на год.

"С 1 мая стартовал прием заявлений на оформление парковочных разрешений жителя Петроградского района. Уже выдано 1 056 льготных разрешений. 718 из них сроком на один год, остальные — на два и три года", — говорится в сообщении комтранса.

Как отмечается, парковочное разрешение будет действовать на всей территории района. Зона платной парковки заработает здесь с 1 июля.

Срок действия разрешения составляет от одного до трех лет, в зависимости от этого стоимость колеблется в интервале от 1 800 до 5 400 рублей.

Всего к настоящему моменту в Петербурге действуют около 55 тысяч парковочных разрешений. Из них 31 тысяча находится на руках у жителей Адмиралтейского и Центрального районов, еще более 18 тысяч выданы многодетным семьям, а почти 1 200 — владельцам электромобилей.

Ранее комитет по транспорту обратился к жителям Василеостровского района с призывом содействовать организации зоны платной парковки. Петербуржцев попросили присылать адреса, которые следовало бы проинспектировать чиновникам во время пеших обходов территории.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"