Комтранс призвал василеостровцев содействовать подготовке к введению зоны платной парковки

Петербургский комитет по транспорту 23 мая обратился к жителям Василеостровского района с призывом помочь участникам пеших обходов, организованных в рамках подготовки к введению зоны платной парковки. Горожан попросили оставлять адреса, которые следовало бы посетить служащим для лучшего представления о дорожной ситуации в районе.

"Для включения адреса в график обходов василеостровцы могут подать свои предложения в районную администрацию, а также направить на электронный адрес: pressa@gcup.spb.ru", — сообщили в комтрансе.

Желающим подать заявку следует указать название улицы в теме письма, добавили чиновники. В самом письме обязательно должны иметься сведения об авторе заявки (ФИО и контактный номер телефона), а заодно конкретные предложения и адрес. По возможности чиновники также просят прикреплять к тексту фотографии.

Обходы в Василеостровском районе стартовали в мае. Позже в СМИ появилась информация о том, что после включения Петроградского и Василеостровского районов в зону платной парковки не исключено введение дифференцированных тарифов на стоянку автомобилей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"