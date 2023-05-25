Казахстан депортирует в Россию бежавшего от мобилизации мужчину

Апелляционный суд в Западно-Казахстанской области утвердил решение нижестоящей инстанции и постановил депортировать в Россию уроженца Калмыкии Игоря Санджиева. Как сообщает издание "Уральская неделя", минувшей осенью он попал под частичную мобилизацию, но сумел сбежать из военной части, преодолев границу.

Органы власти Казахстана отклонили заявление россиянина, желавшего получить статус беженца. Из-за незаконного пересечения границы суд первой инстанции приговорил его к полугоду условного срока, а также вынес решение о высылке в Россию.

"Я считаю, что это выдавливание человека, чтобы не дать статус беженца, что не портить отношения с соседней страной — с Российской Федерацией", - прокомментировал Санджиев позицию властей Казахстана.

По словам подсудимого, в России ему грозит преследование за дезертирство (ст. 338 УК). Ответственность за это деяние ужесточили в сентябре прошлого года: теперь в период мобилизации и ведения боевых действий оно наказывается сроком до пятнадцати лет заключения. Санджиев предполагает, что ему также инкриминируют дискредитацию армии и незаконное пересечение границы и по совокупности содеянного лишат свободы более чем на восемь лет.