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Новости 14:52

Противников сноса дома Басевича признали виновными в мелком хулиганстве

фото ЗакС политика Противников сноса дома Басевича признали виновными в мелком хулиганстве

Петроградский районный суд Петербурга 25 мая рассмотрел ещё два административных дела в отношении активистов, которые накануне проникли на территорию стройплощадки, где сносят доходный дом Басевича. Игоря Кузнецова арестовали на 14 суток, а Кирилла Коверина на 12 суток, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Их признали виновными в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). 

Согласно материалам дела, Кузнецов и Коверин нарушали общественный порядок, нецензурно высказывались в адрес заместителя гендиректора ООО "ОО Терний", которое отвечало за охрану объекта. Также они пытались помешать проведению работ и якобы разбили окно трактора. Кузнецов и Коверин пояснили суду, что незадолго до своего прихода на место событий увидели сообщения в социальных сетях о посторонних на объекте. Активисты не хотели, чтобы кто-либо внутри пострадал. Попытки устно предупредить рабочих о возможной угрозе обернулись неудачей.

Представитель арестованных, адвокат Сергей Подольский просил вызвать в суд свидетелей и полицейских, которые доставляли молодых людей в отдел полиции накануне. Оба раза суд отказал. Адвокат Подольский заявил, что не видит состава правонарушения в действиях его доверителей и просил прекратить производство.

Кузнецова ранее уже привлекали к административной ответственности — летом 2022 года он с товарищем вывесил пацифисткой баннер с крыши здания на улице Восстания. 

Коверин пояснил суду, что учится на политолога в Санкт-Петербургском государственном университете. В пятницу ему нужно явиться на зачет по публичной политике. Он также до сегодняшнего дня не привлекался к административной ответственности. Суд все же решил отправить студента в спецприемник на 12 суток. В разговоре с ЗАКС.Ру Коверин уточнил, что, вероятно, у него будет возможность сдать зачет позже. 

Ранее на две недели в спецприемник отправили третьего участника акции против сноса дома Басевича Павла Шепеткова

Напомним, строительные работы по демонтажу дома Басевича начались 18 мая. Уже неделю местные градозащитники пытаются помешать сносу. Например, в полуразрушенное здание несколько раз проникали активисты. Несмотря на наличие посторонних, рабочие не прекращали использование тяжелой техники. На этом месте хотят возвести апартаменты для сотрудников Академии танцев Бориса Эйфмана. 

Константин Леньков


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