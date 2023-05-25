Активиста, проникшего к разрушенному дому Басевича, арестовали на 14 суток

Петроградский районный суд Петербурга 25 мая арестовал активиста Павла Шепеткова, который проник на стройплощадку, где сносят доходный дом Басевича, на 14 суток, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

В протоколе полицейских говорится, что Шепетков проник на территорию строительной площадки, где вел себя вызывающе. В частности, ругался матом в адрес гендиректора охранной компании. Также активисты якобы препятствовали проведению работ.

Представитель Шепеткова адвокат Сергей Подольский рассказал ЗАКС.Ру, что пытался обратить внимание суда на наличие процессуальных нарушений в протоколе. Так, его доверителю не были разъяснены его права. По словам Подольского, судья проигнорировала эти замечания.

В скором времени суд рассмотрит ещё два протокола в отношении Игоря Кузнецова и Кирилла Каверина, которых вместе с Шепетковым задержали накануне за проникновение на территорию дома Басевича. Им также грозит арест до 15 суток. Ночь все трое провели в отделе полиции.

Напомним, 18 мая начался снос дома Басевича, построенного в 1912 году. Рабочие не прекращали демонтировать стены, несмотря на наличие в здании активистов. Градозащитники пытались добиться включение постройки в реестр объектов культурного наследия, но проиграли в судах.

Константин Леньков