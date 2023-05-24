Четверых активистов задержали после попытки прорваться в дом Басевича

Неравнодушные к судьбе сносимого дома Басевича на Большой Пушкарской улице активисты предприняли попытку прорваться на территорию здания, информирует градозащитный Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Попытка, впрочем, потерпела неудачу: сначала молодых людей задержали сотрудники компании, осуществляющей демонтаж дома, после чего их передали полиции. На данный момент известно, что в ОП 18 увезли Павла Шепеткова, Игоря Кузнецова и Кирилла Каверина. При этом, судя по опубликованной записи, из автозака вывели четверых активистов.

На данный момент неизвестно, будут ли задержанным вменять какие-либо правонарушения.

Снос дома Басевича с применением тяжёлой техники начался 18 мая, спустя несколько дней жильцы окрестных домов пожаловались президенту РФ и главе Следственного комитета на появившиеся трещины в стенах.

Параллельно активисты, выступающие против сноса, начали сбор подписей за лишение балетмейстера Бориса Эйфмана звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

UPD 19:20 На Шепеткова, Кузнецова и Каверина, оставленных на ночь в полиции, составили протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), передает проект "ОВД-Инфо" (признан иноагентом). По версии полиции, они матерились и разбили окно экскаватора.