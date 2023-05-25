Роскомнадзор отчитался о блокировке более 170 тысяч материалов с начала СВО

С конца февраля 2022 года по настоящее время Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 172 тысячам материалов в интернете, посчитав их содержание противоречащим официальной позиции российских властей относительно специальной военной операции. Соответствующей информацией ведомство поделилось в своем Telegram-канале 25 мая.

"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 172 тысячам материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции", — говорится в сообщении РКН.

Комментируя названную цифру, начальник дежурного отдела мониторинга СМИ Главного радиочастотного центра Кирилл Золотов заявил о масштабном давлении на страну. "Ни одна страна в мире не встречалась с таким информационным прессингом, с которым столкнулась сегодня Россия", — поделился мнением он.

При этом Золотов заявил о возможности заблаговременно прогнозировать угрозы подобных атак и "заранее формировать сценарии их отражения".

Месяцем ранее РКН рапортовал о блокировке свыше 160 тысяч ресурсов с информацией, противоречащей официальным данным о спецоперации.