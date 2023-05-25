Фракция Шишкиной внесла поправки к законопроекту о выплатах за снос гаражей

Члены фракции справедливороссов в петербургском парламенте подали поправки к законопроекту о соцвыплатах за снос гаражей, принятого в первом чтении на прошлой неделе. Об этом сообщила лидер фракции Марина Шишкина в своем Telegram-канале.

В своих замечаниях к губернаторской инициативе депутаты предлагают вести речь не о соцвыплатах, а о компенсациях. При этом последние в их представлении должны рассчитываться исходя из рыночной стоимости бокса и не позднее, чем за день перед принятием решения о сносе. Шишкина и коллеги предлагают включать в расчеты локацию гаража и рыночную оценку инфраструктуры гаражного кооператива.

Наконец, фракция СРЗП настаивает на том, чтобы размер компенсации определяли именно депутаты и чтобы он ежегодно индексировался. ЗакС рассмотрит поправки 31 мая.

Согласно действующей редакции законопроекта, в среднем владелец гаража, если город решит снести объект ради какого-либо инфраструктурного проекта, получит около 87 тысяч рублей. Часть депутатов сочла эту сумму недостаточной.