Сотрудники аппарата ЗакСа рассказали о доходах за 2022 год

На сайте Законодательного собрания Петербурга появились сведения о доходах руководителей отделов его аппарата. Никто из них не заработал за 2022 год меньше 1 млн рублей.

Наибольший доход - у начальника финансово-бухгалтерского управления Елены Спиридоновой. Она задекларировала 10,1 млн рублей.

Руководитель аппарата ЗакСа Денис Царегородцев отчитался о 3,2 млн рублей. Примерно столько же заработала начальник управления внешних связей Наргис Ахадова. Помимо российской недвижимости, в пользовании у нее находятся земельный участок и дом площадью 292,5 кв. м в Испании.

Замруководителя аппарата Лариса Рябовол сообщила о доходе в 1,8 млн рублей. Ее муж - председатель комитета по печати Смольного - заработал за год 3 млн рублей.

Другой замруководителя аппарата ЗакСа и член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Артем Тарасов отчитался о заработанных 2,7 млн рублей.

Напомним, депутаты Заксобрания о доходах за 2022 год впервые отчитались в обезличенной форме. Однако некоторые из них добровольно раскрыли суммы заработанных средств.