Объем нераспроданного жилья в петербургских новостройках превысил норму

В новостройках Петербурга в настоящее время остаются нераспроданными 15,7 % квартир, передают 25 мая "Ведомости" со ссылкой на экспертов портала Urbanus.ru. При этом подобный показатель находится в пределах нормы, когда доля подобного жилья составляет 8-12 %, отмечают аналитики.

По утверждению компании, доля нераспроданных квартир в Петербурге в два раза превышает аналогичные показатели в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске и в полтора раза — данные по Казани и Воронежу. "В какой-то момент петербургские застройщики переоценили потребительский энтузиазм потенциальных покупателей и вывели в продажу больший массив объектов, чем городская аудитория смогла "переварить"", — приводит издание отчет компании.

В то же время в Зеленоградске пустует три четверти жилья в новостройках, в Махачкале нераспроданными остаются 60 % квартир, в Великом Новгороде — 45,7 %, в Нефтеюганске — 36 %.

Сегодня же Госдума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие правила проведения заочных собраний собственников квартир.

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