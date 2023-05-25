Правозащитнику в Коми дали шесть лет колонии по делу об экстремистских призывах

Суд в Воркуте приговорил к шести годам колонии правозащитника из Сыктыквара Андрея Ивашева, которого с 2021 года преследовали за призывы к расправе над главой региона Владимиром Уйбой. Об этом сообщает издание "7х7". Подсудимый проходил по статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 205.2 УК). Гособвинение ранее запросило для него восемь лет заключения. Помимо отбывания срока, Ивашеву предстоит выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Суд установил, что фигурант оставил в социальных сетях три комментария с требованием убить руководителя республики Коми. Своей вины он не признал, восприняв уголовное преследование как способ воспрепятствовать его правозащитной деятельности.

Больше года Ивашев провел под стражей, в декабре прошлого года его перевели под домашний арест, утяжелив при этом обвинение.