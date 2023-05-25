Горсуд зарегистрировал дело Кулибабы и соратников

Городской суд Петербурга зарегистрировал 25 мая уголовное дело в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, обвиняемых в бандитизме, покушении на убийство и убийстве с отягчающими обстоятельствами. В конце апреля ГСУ СК по Петербургу отчиталось о завершении расследования дела против них.

"Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга о пожелании фигурантов.

Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение судьи.

Следствие полагает, что в 1993 году Кулибаба передал автоматы Карпинскому и Мотылю, которые в дальнейшем расстреляли на улице Фрунзе двоих человек. Убитыми оказались криминальный авторитет Игорь Савин и его охранник Кирилл Угольников. Второму охраннику, Дмитрию Скворцову, удалось бежать с места покушения.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"