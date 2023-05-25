"Единая Россия" устроит праймериз среди кандидатов на места двух умерших депутатов

"Единая Россия" намерена провести закрытые праймериз для определения того, кому достанутся места скончавшихся депутатов Госдумы Джашарбека Узденова и Николая Борцова, сообщил 25 мая замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Чтобы не нарушать ни православные, ни мусульманские традиции, мы решили не проводить никаких процедур до истечения траурных дней", — цитирует ТАСС единоросса.

Перминов добавил, что изначально планировалось провести праймериз по открытой модели, однако в дальнейшем партийцы передумали и остановились на закрытом варианте предварительного голосования.

Депутаты от "Единой России" Борцов и Узденов скончались в один день 23 апреля. Первому из них было 77 лет, в Госдуме он представлял Липецкую область. Среди прочего парламентарий был известен как один из 500 богатейших россиян по версии журнала Forbes. Избранный в Карачаево-Черкесии Узденов умер в возрасте 56 лет.