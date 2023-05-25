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"Единая Россия" устроит праймериз среди кандидатов на места двух умерших депутатов

фото ЗакС политика "Единая Россия" устроит праймериз среди кандидатов на места двух умерших депутатов

"Единая Россия" намерена провести закрытые праймериз для определения того, кому достанутся места скончавшихся депутатов Госдумы Джашарбека Узденова и Николая Борцова, сообщил 25 мая замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Чтобы не нарушать ни православные, ни мусульманские традиции, мы решили не проводить никаких процедур до истечения траурных дней", — цитирует ТАСС единоросса.

Перминов добавил, что изначально планировалось провести праймериз по открытой модели, однако в дальнейшем партийцы передумали и остановились на закрытом варианте предварительного голосования.

Депутаты от "Единой России" Борцов и Узденов скончались в один день 23 апреля. Первому из них было 77 лет, в Госдуме он представлял Липецкую область. Среди прочего парламентарий был известен как один из 500 богатейших россиян по версии журнала Forbes. Избранный в Карачаево-Черкесии Узденов умер в возрасте 56 лет.


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