Умер один из богатейших депутатов Госдумы Николай Борцов

В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы от ЛДПР Николай Борцов, известило липецкое отделение партии либерал-демократов.

Парламентарий скончался в своём доме в деревне Лебедяни в Липецкой области, однако похоронят его в Москве.

Николай Борцов является депутатом Госдумы с 2003 года, он избирался на протяжении пяти созывов нижней палаты парламента.

Отметим, что Борцов входил в список богатейших россиян по версии журнала Forbes. В 2021 году его состояние оценивали в 550 млн долларов. Основной капитал Борцова — средства, полученные после того, как он и его партнеры продали корпорации PepsiCo 75,5% акций комбината соков "Лебедянский" (владеет брендами "Я", "Фруктовый сад").

После начала спецоперации Борцов попал под западные санкции.