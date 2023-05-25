Представительство Абхазии может открыться в Петербурге

Абхазия намерена открыть в Петербурге свое представительство, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба 25 мая. При этом он не назвал сроки появления миссии в Северной столице и не уточнил позицию ее властей.

"Считаем целесообразным обозначить нашу точку присутствия в Санкт-Петербурге", — приводит слова чиновника абхазский МИД.

Ардзимба уточнил, что необходимость открытия представительства связана с регулярным проведением в Петербурге международных мероприятий и работой здесь крупных международных организаций, а также со значительным количеством уроженцев республики, проживающих в городе.

Также министр поделился планами участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. По его словам, делегация Абхазии собирается провести переговоры "с партнерами из Сирии, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Йемена, других стран".

Ранее стало известно, что российский МИД вышлет из страны пять дипломатических сотрудников Швеции и отзовет согласие на работу генерального консульства этой страны в Петербурге.