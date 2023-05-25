ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:55

Бастрыкину стало известно о ненадлежащем содержании мемориала "Защитникам Лужского рубежа"

фото ЗакС политика Бастрыкину стало известно о ненадлежащем содержании мемориала "Защитникам Лужского рубежа"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин через интернет-приемную ознакомился с жалобами на ненадлежащее содержание мемориала "Защитникам Лужского рубежа", посвященного подвигам красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационный центр СК.

Жители Ленобласти утверждают, что последняя реставрация памятника была проведена недобросовестно. Изваяние загрязнено, имеет дефекты облицовки, с него осыпалась гранитная крошка.

От главы СУ СК по региону Сергея Сазина Бастрыкин ждет процессуальной проверки ситуации, а также доклада о ее предварительных и окончательных результатах.

В конце февраля информация о некачественном содержании петербургских мемориалов, связанных с ВОВ, побудила Бастрыкина инициировать возбуждение уголовного дела. 1 апреля он повторно потребовал завести дело и расширил список городских памятников, за которыми плохо следят. О каких-либо дальнейших процессуальных шагах в этом направлении пресс-служба СК пока не сообщала.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама