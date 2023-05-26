"Ведомости": Законопроект о запрете смены пола по желанию человека подготовлен в Госдуме

В Государственной думе подготовлен законопроект о запрете смены пола на противоположный по желанию человека, сообщили 26 мая "Ведомости" со ссылкой на документ. В случае принятия поправок россиянам запретят менять пол с помощью медицинского вмешательства и вносить изменения в документы, включая паспорт.

Проект вносит поправки в законы "Об основах охраны здоровья" и "Об актах гражданского состояния". В первом случае предполагается установить запрет медработникам на проведение вмешательств, "направленных на изменение пола пациента, связанных с психическими заболеваниями и расстройствами поведения". Во втором случае предполагается внести корреспондирующую ссылку на первый закон в статью, посвященную порядку изменения записей актов гражданского состояния.

В настоящее время инициатива еще не внесена на рассмотрение в Госдуму. Как рассказал источник "Ведомостей" в нижней палате парламента, подготовленный вице-спикером Владиславом Даванковым ("Новые люди") законопроект планируется внести от всех представленных в Думе фракций. Собеседник издания также допустил корректировку документа, указав на необходимость четко прописать в законе медицинские показания, на основании которых человек все же сможет сменить пол.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко поделился своими взглядами на вопрос смены пола. Выступая на ПМЭФ, он призвал лечить их "в ту сторону, которую определила природа".