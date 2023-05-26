Доходный дом Ростовцева на углу Невского и Рубинштейна признали объектом культнаследия

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) включил в реестр культурного наследия регионального значения доходный дом генерал-майора Ильи Ростовцева, расположенный на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Новостью делится пресс-служба КГИОП.

В начале XIX века на участке, где ныне стоит пятиэтажное здание, находилось каменное строение. В 1875-1877 годах генерал-майор Ростовцев обратился к архитектору Андрею Гуну с просьбой перестроить дом: тогда его и увеличили до пяти этажей.

"Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов дома выполнено в стилистических приемах периода эклектики с элементами барокко, неоренессанса и неогрека. Оконные проемы и проемы балконных дверей оформлены лепными декоративно-художественными композициями, профилированными наличниками, подоконными филенками с бриллиантовым рустом, лепными гирляндами", – отметили в КГИОП.

В 1899 году дом перешёл в руки к основателю сети петербургских и столичных булочных Дмитрию Филиппову, который разместил на первом этаже здания кондитерскую.

С тех пор в разное время в доме были открыты фотоателье Таубе, конторы правления Русского общества пароходства и торговли, Пароходного общества на Волге, банкирского дома "Захарий Жданов" и Столичного общества взаимного кредита.

На сегодняшний день дом жилой, а на первом этаже, как исторически сложилось, находятся объекты торговли.

Фото: КГИОП