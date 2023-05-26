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Новости 12:12

Следком сообщил о блокировке девяти сайтов из-за материалов о СВО

фото ЗакС политика Следком сообщил о блокировке девяти сайтов из-за материалов о СВО

Следственный комитет выявил 25 интернет-ресурсов с информацией, отличающейся от официальной позиции Министерства обороны, говорится в сообщении ведомства от 26 мая. Сведения были предоставлены по итогам совещания с участием главы СК Александра Бастрыкина в Донецке.

"Установлено 25 таких ресурсов, девять из которых уже заблокированы", — сообщили в Следкоме.

Днем ранее Роскомнадзор поведал о том, что с начала спецоперации в Донбассе заблокировал доступ к более чем 172 тысячам материалов на тему конфликта с Украиной. Сотрудник Главного радиочастотного центра Кирилл Золотов заявил при этом, что "ни одна страна в мире не встречалась с таким информационным прессингом, с которым столкнулась сегодня Россия".

Фото: pixabay


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