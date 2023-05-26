В Центробанке не считают нужным повышать целевой уровень инфляции

Банк России не намерен повышать цель по инфляции, сообщил 26 мая ТАСС со ссылкой на заявление зампреда финансового регулятора Алексея Заботкина. Сейчас показатель находится на уровне 4 %.

"Вопроса по рассмотрению более высокой цели по инфляции, чем вблизи 4 %, стоять не может. Темпы роста цен в 5 % и выше граждане воспринимают как высокие", — высказался Заботкин на брифинге в Нижнем Новгороде.

По словам специалиста, в ЦБ придерживаются "твердого мнения" о том, что уровень инфляции выше 4 % негативно скажется в том числе на предсказуемости условий для бизнеса. "Если будет видно, что для экономики и общества желательны более низкие темпы инфляции, мы будем к этому стремиться, условия для этого начали формироваться", — пообещал он.

Согласно данным Росстата, к 22 мая инфляция достигла показателя 2,19 % с начала 2023 года.

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