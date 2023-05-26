Беглов и Миллер приняли участие в открытии двух новых путепроводов к "Лахта Центру"

На карте дорожной инфраструктуры Петербурга появились два новых объекта – Южный и Северный эстакадные съезды от КАД у "Лахта Центра" к Приморскому шоссе и улице Савушкина. В торжественной церемонии открытия приняли участие градоначальник Александр Беглов и глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передаёт пресс-служба Смольного.

Губернатор полагает, что новые виадуки помогут разгрузить дорожную сеть на северо-западе города, сделав проезд к "Лахта Центру" более доступным.

" "Лахта Центр" – это сегодняшний день Санкт‑Петербурга. Это не только деловая инфраструктура, но и новый шаг в благоустройстве и создании общественных пространств", - высказался по случаю Беглов.

К строительству эстакад рабочие приступили в мае 2020 года. Благодаря тому, что возведение дорог, как отметили в Смольном, "велось ударными темпами", их удалось сдать раньше заявленного срока. В реализацию объекта вложили 4,6 млрд рублей, 2,4 млрд из которых - средства из федерального бюджета.

Виадуки сделали двухполосными. На Южном съезде обустроили тротуар и велодорожку.

Оба виадука двухполосные. На Южном съезде оборудованы тротуар шириной 3 метра и велодорожка. Строительство выполнила компания АО "АБЗ-Дорстрой".

На территории, примыкающей к "Лахта Центру", предстоит реализовать ещё ряд стратегически важных проектов. К примеру, строительство автотрассы М-32, которая должна соединить перспективную трассу М-49, проходящую от Лахты к ЗСД, с Приморским шоссе.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга