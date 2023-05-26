Весь наземный транспорт Петербурга оборудован новыми валидаторами, сообщили в комтрансе

Петербургский комитет по транспорту сообщил 26 мая о том, что весь наземный общественный транспорт города оснащен валидаторами с возможностью активации отложенного пополнения карты "Подорожник". Также это относится к билетам в транспортном приложении Единой карты петербуржца.

""Умные" валидаторы установлены в более чем 5 000 автобусов и порядка 1 500 трамваев и троллейбусов ГУП "Горэлектротранс". Всего — порядка 6 500 транспортных средств", — рассказали в комтрансе.

Как отмечается, в каждом салоне транспорта теперь имеется по меньшей мере по одному новому валидатору.

В начале недели Смольный отчитался о появлении возможности пополнять Единые электронные билеты виртуально с использованием личного кабинета на сайте "Подорожника".

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"