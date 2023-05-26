На московскую депутатку Беседину* составили протоколы за отсутствие маркировки иноагента

На рассмотрение Тверского суда Москвы поступили три административных протокола в отношении депутатки Мосгордумы Дарьи Бесединой* за отсутстиве маркировки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), обратила 26 мая внимание "Медиазона"**.

Согласно данным на сайте суда, административное дело было зарегистрировано днем ранее. Материалы находятся на рассмотрении у судьи, дата заседания пока не назначена.

Наказание по статье, которую вменяют депутатке, предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Минюст внес Беседину* в перечень иноагентов 20 января текущего года.

*Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов