Смольный перечислил вероятные даты пиковой загрузки городских отелей

Загрузка петербургских отелей категории 3-5 звезд на ближайшие выходные приближается к 70 %, сообщили 26 мая в городском комитете по развитию туризма. Согласно прогнозам, по итогам недели и выходных дней загрузка отелей может достигнуть 75 % и более. Это связано с празднованием Дня города, которое состоится в субботу, 27 мая.

Эксперты прогнозируют пик спроса на бронирование в период 9-12 июня и с 14 по 17 июня. В первом случае рост турпотока связывают с празднованием Дня России, а во втором — с проведением Петербургского международного экономического форума, который состоится в эти дни. Говоря о проведении ПМЭФ, в Смольном отметили, что "повышенный запрос в эти дни традиционно будет ориентирован на отели "5 звезд" с пиком в субботу, 17 июня".

Также аналитики ожидают увеличения загрузки отелей 23 и 24 июня, а также в следующую за этими датами неделю. К подобным выводам они приходят, исходя из данных статистики за прошлые годы.

Накануне вечером вице-губернатор Борис Пиотровский, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, заявил о том, что в этом году в Петербурге курортный сбор взиматься не будет. По его словам, соответствующие планы отложили до следующего года.