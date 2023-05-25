Вице-губернатор Пиотровский: В этом году курортный сбор взиматься не будет

Планы по введению курортного сбора в Петербурге отложили до 2024 года, подтвердил вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала Санкт-Петербурге во время прямой линии правительства 25 мая. К такому решению чиновники пришли, посоветовавшись с представителями туристической сферы. О законопроекте, предусматривающем введение курортного сбора только в 2024 году, ЗАКС.Ру рассказывал утром.

- Мы посоветовались с участниками туристической индустрии, с работниками,с туроператорами, с гостиницами, с ассоциациями. Выработали план, по которой [переход] будет не менее безболезненный фактически для участников рынка и отчасти для тех, кто приезжает в город, Нам понятно, что нужно ввести эти нормативно-правовые акты. И к взиманию сбора уже вернуться в следующем году, так что в этом году вся инфраструктура будет подготовлена, вся подготовительная работа будет выполнена, но взиматься курортный сбор не будет, - объявил Пиотровский.

Согласно новому проекту закона, подготовленному комитетом по развитию туризма, фактически курортный сбор в размере 100 рублей за сутки планируют начать взимать с туристов с 1 апреля 2024 года. До этого момента, с 1 октября 2023 года "туристический налог" будет составлять 0 рублей в сутки. Изначально в Смольном планировали ввести сбор для гостей города уже этим летом.

Константин Леньков