Введение платы по курортному сбору в Петербурге хотят отложить до апреля 2024 года

Комитет по развитию туризма подготовил новый вариант законопроекта о введении в Петербурге курортного сбора. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Начать эксперимент с курортным сбором в Петербурге хотят с 1 октября 2023 года, следует из проекта закона. При этом, фактически взимать оплату начнут в 2024 году. В документе сказано, что размер курортного сбора с 1 октября 2023 года составит 0 рублей в сутки, а с 1 апреля 2024 года - 100 рублей в сутки.

В новом законопроекте как и в прежнем указано, что часть людей освобождается от оплаты сбора, а деньги должны перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры. Также в документе прописано, что уполномоченный орган каждый год должен отчитываться перед Законодательным собранием о ходе эксперимента и публиковать в интернете данные о том, что реконструировано за полученные деньги.

В проекта закона сказано, что туристы должны оплатить курортный сбор сразу при заселении в отель за все планируемые дни проживания в Петербурге. Если кто-то выезжает раньше, то деньги им возвращаются, уточняется в документе.

Напомним, ранее курортный сбор планировали взимать в Петербурге с 1 августа 2023 года. Это было прописано в проекте закона, подготовленном в марте, но в парламент его так и не внесли.

До этого в мае комитет по развитию туризма подготовил законопроект об административных штрафах за не перечисление в бюджет курортного сбора. Наказывать рублем планируют и туристов, которые откажутся платить 100 рублей в сутки.

София Саттарова