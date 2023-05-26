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Новости 17:59

Петра I на Сенатской площади отмыли от грязи в преддверии Дня города

фото ЗакС политика Петра I на Сенатской площади отмыли от грязи в преддверии Дня города

Специалисты Государственного музея городской скульптуры отмывают петербургские памятники, набережны и улицы в преддверии грядущих торжеств по случаю Дня города. О том, как приводили в порядок "Медного всадника" на Сенатской площади, рассказал у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Чиновник лично принял участие в облагораживании облика бронзового императора Петра I и его коня.

"В канун дня рождения перед принятием гостей принято наводить порядок дома. <...> Уже завтра у Медного всадника состоится торжественная церемония в честь 320-летия Санкт-Петербурга", — поделился Питровский.

Напомним также, ранее стало известно, что Смольный выделил на торжества по случаю Дня города 77 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского


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