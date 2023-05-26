В Петербурге суд отправил под арест обвиняемых в истязании учеников мусульманской школы

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца троих иностранцев, обвиняемых в истязании двух и более несовершеннолетних группой лиц (пп. а, г, е ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщила вечером 26 мая объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет о гражданине Таджикистана Шарофиддине Рахматове, гражданине Турции Шабан Динчере и гражданине Азербайджана Фазли Агаеве.

Двумя днями ранее тот же суд оштрафовал каждого на 30 тысяч рублей по статье о совершении иностранным гражданином миссионерской деятельности с нарушением законодательства (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ). Также каждому назначили административное выдворение за пределы России.

По версии следствия, все трое работают в частной мусульманской школе и занимались миссионерской деятельностью в пользу не зарегистрированного в России турецкого религиозного течения "Сулейманджилар". Задержанные этого не отрицали и показали на заседании 24 мая, что преподают детям Коран и наставляют их в правилах ислама.

Непосредственно уголовное дело об истязаниях связано с жалобами учеников на побои и оскорбления со стороны учителей. Согласно сообщению судебной пресс-службы, пострадавшими от действий наставников числятся четверо детей.

В ходе заседания в пятницу следствие ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу, апеллируя к решению суда об их депортации, из-за которого фигуранты могли скрыться от предварительного следствия. Суд мнение учел и назначил каждому арест до 23 июля.