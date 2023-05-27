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Новости 11:34

В Петербурге начались продажи лимитированной серии "Подорожника" по случаю 320-летия города

фото ЗакС политика В Петербурге начались продажи лимитированной серии "Подорожника" по случаю 320-летия города

Начиная с 27 мая, когда Петербург отмечает своё 320-летие, в кассах метрополитена начали продавать тематические "Подорожники". Всего изготовлено 200 тысяч лимитированных проездных, информирует комитет по транспорту.

Для пассажиров доступны по два варианта "Подорожников" в виде карточек и брелоков. На проездных изображены петербургские набережные и вид на Петропавловскую крепость.

Последний раз лимитированные "Подорожники" выходили в прошлом году по случаю 25-летия фильма Алексея Балабанова "Брат".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту


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