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Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея, противившегося переносу "Троицы" в ХХС

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея, противившегося переносу "Троицы" в ХХС

Протоиерея Леонида Калинина освободили от всех занимаемых должностей: соответствующий указ утвердил глава РПЦ патриарх Кирилл. Последний уверен, что священник выступал против переноса иконы "Троица" Андрея Рублёва в Храм Христа Спасителя, информирует пресс-служба церкви.

До своего упразднения Калинин был настоятелем храма священномученика Климента, папы Римского в Москве, главой экспертного совета по церковному искусству, епархиальным древлехранителем и членом Патриаршего совета по культуре. Своим указом Кирилл запретил его священнослужении.

В разговоре с РБК Калинин заявлял, что при переносе икону следует поместить в специальный бокс и только после этого выставлять на публике.

Ранее кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что икону "Троица" Рублёва переместят в ХХС без предварительной реставрации.


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